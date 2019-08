Lanusei e la Sardegna piangono Davide Agus: “Addio, piccolo angelo”

Un incidente “maledetto”, uno scontro frontale tra due auto in una stradina delle campagne di Nurri è costato la vita a Davide Agus, bimbo di Lanusei. Il piccolo era a bordo della Panda guidata dal nonno, Marcello Mulas, quando c’è stato lo scontro con la Clio guidata da un ultraottantenne, ferito in modo non grave. Lui, il piccolo Davide, è morto tra le braccia dei soccorritori del 118: vano qualunque tentativo di salvargli la vita. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, tanto a Nurri – dove il piccolo stava trascorrendo, insieme ai suoi genitori, Marco Agus e Erika Mulas, qualche giorno di vacanza – quanto a Lanusei, dove viveva. Grande lo choc e la commozione tra i tanti amici e conoscenti della coppia, così come tra i lettori di Casteddu Online.

“Adesso proteggi i tuoi genitori da lassù, piccolo angelo”, “Riposa in pace, cucciolo”, “Un fortissimo abbraccio ai genitori di questo piccolo angioletto, non ci sono parole! Rip piccolo, dai forza alla tua cara famiglia!”. Questo il tenore dei commenti, e non potrebbe davvero essere altrimenti. Un bimbo ha perso la vita in un lunedì sera d’agosto, a causa di un incidente che deve ancora trovare una spiegazione completa grazie alle indagini dei carabinieri. Ma il dolore per la morte di un piccolo di sette anni resterà, immenso, per sempre. Purtroppo.