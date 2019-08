Addio a Davide, il bimbo di 7 anni morto nel terribile incidente di Nurri

Si chiamava Davide Agus, aveva sette anni ed era nato a Lanusei. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto a Nurri, in località Pixina Cadeddu. Due le auto coinvolte nello schianto fatale, in un ultimo lunedì sera d’agosto macchiato dal sangue sulle strade sarde. Il piccolo è stato soccorso dai medici del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuoricino ha smesso di battere per sempre, tra lo choc dei presenti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Isili: spetta a loro svolgere tutti i rilievi utili a definire l’esatta dinamica di un incidente nel quale è rimasta spezzata una giovane vita.