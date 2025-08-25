Un fulmine a ciel sereno è stata la scomparsa improvvisa del ragazzo che sfilava in rappresentanza del mondo ancestrale legato alle maschere tradizionali: “Neanche il tempo di riprenderci dalla lunga sfilata del Redentore che hai deciso di lasciarci” hanno comunicato “Mammuthones e Issohadores”.

Dolore profondo per tutta la comunità, “scossi e addolorati per la perdita che ha colpito la nostra comunità, in accordo con l’ospite Francesco Demuro, che ringraziamo per la comprensione e l’immensa sensibilità, comunichiamo che la celebrazione per la consegna del riconoscimento “Mamuthone e Issohadore ad Honorem” è stata rinviata a data da definirsi.

Attoniti ci stringiamo attorno alla famiglia e al nostro Assessore Pino Ladu per la tragedia che li ha colpiti.

Invitiamo tutti, insieme a noi, al raccoglimento e alla riflessione affinché queste disgrazie non si ripetano più, ognuno facendo la propria parte.

Andrea oggi più che mai sei il figlio di tutti noi.

Hi sa terra di siede lepia” esprime il Comune.