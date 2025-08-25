Valentina Nateri
Ne danno il triste annuncio la madre Lucia, i fratelli Luisanna , Elisabetta con Stefano, Sandro, i nipoti, e parenti tutti.
I funerali con rito laico, avranno luogo Mercoledì 27 Agosto alle ore 10.30 nel Colonnato Cimitero San Michele.
