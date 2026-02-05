Una grande perdita per il mondo del volontariato, quella di Maurizio Manduchi, una persona che ha dedicato la sua vita a salvare tanti animali vittima di maltrattamento, nelle vesti di coordinatore provinciale delle Guardie Ecozoofile Oipa, oltre ad aver formato le nuove Guardie.

Compagna di vita la dottoressa Donatella Perseo garante degli animali di Quartu Sant’Elena ed educatrice cinofila, che immersa nel profondo dolore ricorda Maurizio in alcuni dei suoi interventi atti a salvare animali in difficoltà: ” Ricordo il salvataggio di due piccole cucciole legate a Maracalagonis, oppure due cani a Sestu malati e legati, a Cagliari un gatto bianco legato a un fil di ferro, un Vero Volontario che non si risparmiava davanti a ingiustizie verso gli ultimi e i deboli.”

Con Radio Zampetta Sarda svolgeva una collaborazione di divulgazione atta a sensibilizzare le persone al rispetto degli animali, a una gestione consapevole e responsabile dei pet da compagnia, e a fornire informazioni sulle normative per la tutela degli animali.

Il ricordo della coordinatrice regionale delle Guardie ecozoofile Oipa Monica Pisu – ” Sei stato il primo mentore, mi hai trasmesso la determinazione per la difesa dei diritti degli animali.

Hai sempre dato l’ esempio e non ti sei mai tirato indietro quando si è trattato di aiutare animali in difficoltà, portando avanti con passione e tanto amore le battaglie e le azioni di tipo educativo rivolte soprattutto ai giovani, al fine di trasmettere il rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi.

Ho imparato tanto da te e se sono diventata una Guardia te lo devo .

Spero che i miei ringraziamenti ti giungano fin lassù .

Grazie Maurizio RIP

Esprimo sentite condoglianze da parte mia, da parte delle Guardie Zoofile Oipa presenti in Sardegna e da parte del Coordinamento Nazionale, uniti ci stringiamo dolorosamente a Donatella Perseo, ai figli e ai familiari tutti.”

Anche Manuela Scalas, responsabile di Radio Zampetta Sarda si unisce ancora incredula al dolore di Donatella e di tutti i familiari – ” Grazie Maurizio, continua a sostenerci ovunque tu sia, sicuramente circondato da tante codine felici di averti ritrovato.”