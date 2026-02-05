Questo gatto è il simbolo dell’indifferenza umana, interrotta da sprazzi di generosità e insperata solidarietà.

Puma ha vissuto per chissà quanti anni nelle strade di Ales, un piccolo comune della provincia di Oristano. Una signora l’ha sfamato sin da piccolo e il macellaio gli regalava gli avanzi di carne del negozio. E’ sopravvissuto ad anni di randagismo sino a che una ragazza straniera ha iniziato a prendersi cura di lui, Wendy.

Puma ha cominciato a mangiare tutti i giorni e non saltuariamente, smettendo di avere paura di una mano che si avvicina alla testolina per una carezza.

Wendy ha notato che qualcosa non andava e non ha esitato a portarlo dal veterinario per accertamenti. I dentini marci, una coda mozza, un occhietto ormai velato e una strana massa in bocca. E’ stato operato e sembrava andasse tutto bene. Era pronto per lui uno stallo fino ad un’adozione che Wendi ha cercato sin da subito, perchè lei deve tornare nel suo paese e un gatto così buono e docile non merita di tornare e morire in strada. Nessun gatto lo merita. Inaspettatamente Puma ha avuto un peggioramento e gli accertamenti medici fanno pensare che il micio abbia un tumore maligno al fegato.

E ‘stata aperta una raccolta fondi perchè le spese mediche sono ingenti e Wendi non ce la può fare da sola.

Wendi non farà alcun accanimento ma insieme a Puma combatteremo quanto serve per farlo stare al meglio possibile il più a lungo possibile.

La somma raccolta è stata utilizzata per pagare esami, visite, interventi ma il percorso è ancora lungo.