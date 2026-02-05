Il progetto prevede la creazione di setting di gioco guidato e inclusivo, adattabili sia ai bambini allettati sia a quelli con maggiore autonomia motoria, con l’obiettivo di favorire una sospensione temporanea della percezione della malattia, la riduzione dello stress ambientale e la riattivazione relazionale all’interno della stanza di degenza.

L’approccio non è ricreativo in senso generico, ma si basa su una regia strutturata dell’esperienza, sulla presenza di più operatori e sull’utilizzo di strumenti adattivi pensati per contesti clinici, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, igiene e inclusività.



È il modo in cui i bambini vivono il format, mentre The Crawler Therapy resta il nome ufficiale del progetto". Ideato da Raoul Susini, cagliaritano, racconta dell'amore incondizionato verso i più fragili: i bambini ospedalizzati, coloro che attendono di poter giocare e vivere come dovrebbe essere alla loro età e che, invece, si trovano nei reparti per affrontare le grandi battaglie. "Il progetto che sto attualmente strutturando, si colloca nell'ambito del benessere psico-emotivo dei bambini ospedalizzati, con particolare attenzione ai contesti pediatrici ad alta permanenza" spiega Susini. L'obiettivo è quello di una futura applicazione pilota in ambito ospedaliero pediatrico, "credo possa rappresentare una storia interessante da raccontare per il suo valore umano, sociale e territoriale, più che per l'aspetto tecnico, che preferisco mantenere volutamente sullo sfondo. Quando The Crawler Therapy entra in ospedale, l'esperienza viene presentata ai bambini con un nome dedicato e più "magico": "La Scalata dei Sorrisi".