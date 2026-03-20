Si è spento a 86 anni nell’ospedale delle Hawaii un vero mito per tantissimi fan in tutto il mondo, Chuck Norris. L’attore statunitense è sempre stato una vera istituzione nel mondo del cinema d’azione. Celeberrima la serie Walker Texas Ranger, che ha reso il suo personaggio amatissimo in tutto il mondo. Prima di intraprendere la brillante carriera cinematografica, Norris era già un’eccellenza nello sport: negli anni ‘60 e ‘70 aveva conquistato diversi titoli mondiali nel karate, judio e Tang Soo Do.

Ad annunciare la scomparsa è la famiglia dell’attore con un toccante messaggio: “È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace.Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia.

Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone.

Sebbene i nostri cuori siano spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per gli indimenticabili momenti che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui, e la nostra famiglia ne è profondamente riconoscente. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici.

Sappiamo che molti di voi avevano sentito parlare del suo recente ricovero in ospedale e siamo profondamente grati per le preghiere e il sostegno che gli avete dimostrato.In questo momento di dolore, vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy.

Grazie per averlo amato insieme a noi. Con affetto, La famiglia Norris”.