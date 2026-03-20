Capoterra, al via i preparativi per la prossima e imminente campagna antincendi: per la Protezione Civile Santa Barbara sarà la 25^ consecutiva. Studenti, medici, avvocati, poliziotti, imprenditori, meccanici, muratori, commercianti e vari altri professionisti si prodigheranno per la tutela dell’ambiente e del territorio.
I volontari sono allocati dal Comune in un locale delle ex scuole di via Veneto / Via Trento, adiacente alla scuola civica di musica, che un tempo costituiva la cucina della mensa scolastica.
“Un piccolo locale che però vale oro per i volontari: una sala, un bagno per gli uomini, uno per le donne, e un modesto ripostiglio dove custodire vestiario e attrezzature” spiega l’associazione composta da 24 uomini e donne, con un’età compresa tra i 20 e i 66 anni che provengono per la maggior parte dalla zona di Capoterra e alcuni anche da Cagliari.
L’attività antincendio è quella predominante, ma non l’unica. I volontari della Protezione Civile Santa Barbara sono infatti impegnati anche nelle attività di c.d. Operatività Speciale tipiche della Protezione Civile, ovvero il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali quali alluvioni, terremoti, e eventi simili. Ciascun volontario partecipa alle attività in base ai propri impegni di vita – famiglia, studio, lavoro – con uno o più turni settimanali.
Oltre al settore aib l’associazione è impegnata e censita nella categoria operatività speciale e vanta al suo attivo diversi interventi per emergenze a seguito di eventi calamitosi, anche a carattere nazionale quali a titolo esemplificativo, le emergenze dell’alluvione di Capoterra ottobre 2008, il sisma Abruzzo dell’aprile 2009, attività che è valsa la Pubblica Benemerenza Ministeriale a 5 volontari operativi, l’alluvione di Olbia novembre 2013, gli eventi nel sud Sardegna dell’ottobre 2018, l’alluvione di Bitti del dicembre 2020, fino alle attività di ausilio screening covid19, l’assistenza per manifestazioni di particolare impatto quali S.Efisio o la ricerca dispersi in territorio comunale o ai recenti eventi alluvionali del mese di gennaio di quest’anno.