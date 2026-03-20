Capoterra, al via i preparativi per la prossima e imminente campagna antincendi: per la Protezione Civile Santa Barbara sarà la 25^ consecutiva. Studenti, medici, avvocati, poliziotti, imprenditori, meccanici, muratori, commercianti e vari altri professionisti si prodigheranno per la tutela dell’ambiente e del territorio.

Sono in corso i preparativi per la prossima campagna antincendi boschivi che avrà ufficialmente inizio il 1° giugno, su turni ordinariamente compresi tra le ore 10.00 e le 19.00 e in base all’andamento della giornata e ai bollettini meteo anche su turni straordinari notturni in orario compreso tra le 20.00 e le 24.00. Durante il turno si rimane a disposizione presso la sede o si effettua attività di perlustrazione e controllo del territorio. La sede di partenza è Capoterra, ma l’attività, come da piano operativo regionale, interessa anche l’agro dei comuni limitrofi: Assemini, Uta, Cagliari, Sarroch e ovunque la Sala Operativa ritenga necessario (v. es. grandi emergenze incendi Montiferru 2021 o Mandas – Nurri 2023). In caso di emergenze fuori periodo e fuori turno si riesce comunque a garantire una reperibilità in massimo 30 minuti.I volontari sono allocati dal Comune in un locale delle ex scuole di via Veneto / Via Trento, adiacente alla scuola civica di musica, che un tempo costituiva la cucina della mensa scolastica.“Un piccolo locale che però vale oro per i volontari: una sala, un bagno per gli uomini, uno per le donne, e un modesto ripostiglio dove custodire vestiario e attrezzature” spiega l’associazione composta da 24 uomini e donne, con un’età compresa tra i 20 e i 66 anni che provengono per la maggior parte dalla zona di Capoterra e alcuni anche da Cagliari.

L’attività antincendio è quella predominante, ma non l’unica. I volontari della Protezione Civile Santa Barbara sono infatti impegnati anche nelle attività di c.d. Operatività Speciale tipiche della Protezione Civile, ovvero il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali quali alluvioni, terremoti, e eventi simili. Ciascun volontario partecipa alle attività in base ai propri impegni di vita – famiglia, studio, lavoro – con uno o più turni settimanali.

Oltre al settore aib l’associazione è impegnata e censita nella categoria operatività speciale e vanta al suo attivo diversi interventi per emergenze a seguito di eventi calamitosi, anche a carattere nazionale quali a titolo esemplificativo, le emergenze dell’alluvione di Capoterra ottobre 2008, il sisma Abruzzo dell’aprile 2009, attività che è valsa la Pubblica Benemerenza Ministeriale a 5 volontari operativi, l’alluvione di Olbia novembre 2013, gli eventi nel sud Sardegna dell’ottobre 2018, l’alluvione di Bitti del dicembre 2020, fino alle attività di ausilio screening covid19, l’assistenza per manifestazioni di particolare impatto quali S.Efisio o la ricerca dispersi in territorio comunale o ai recenti eventi alluvionali del mese di gennaio di quest’anno.