È stato confermato nell’udienza odierna l’ergastolo per Igor Sollai, responsabile del femminicidio della moglie Francesca Deidda, avvenuto il 10 maggio del 2024 nella loro casa di San Sperate. Esclusa, invece, l’aggravante della crudeltà.
Come riportato da Francesco Pinna su L’Unione Sarda, è stata quindi confermata la richiesta del procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio.
Il camionista 44enne era presente anche questa volta presente in aula con i suoi legali Carlo Demurtas e Laura Pirarba.
Per la famiglia Deidda, invece, presenti Roberto Pusceddu e Pamela Marianna Piras.
Il fratello di Francesca, per il quale è stato confermato il risarcimento, si è costituito parte civile del procedimento assistito dall’avvocato Gianfranco Piscitelli.