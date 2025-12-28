Si è spenta a 91 anni l’icona assoluta Brigitte Bardot. A dare la triste notizia la sua fondazione.

“La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”, si legge nella nota ufficiale.

Lo scorso ottobre l’attrice era stata ricoverata per diverse settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone dove aveva subito un intervento chirurgico. La Bardot conviveva con una malattia di cui però non ha mai parlato.

Raggiunto il successo mondiale negli anni ‘70, la celeberrima BB si è poi dedicata negli anni alla causa animalista circondandosi di mucche, maiali, cani, gatti e anche un asino. Da anni viveva fra La Garrigue e villa La Madrague a Saint Tropez.

Foto del nostro partner QN