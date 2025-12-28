Si terrà questa sera alle ore 20 nella splendida cornice della chiesa del San Sepolcro l’esibizione del maestoso coro che porta avanti le tradizioni del canto. In particolar modo, il concerto rientra in un progetto regionale e ha come scopo la valorizzazione della musicale corale a cappella, in quest’ultimo concerto la musica corale medioevale, il concerto ha come titolo “Alle Origini Del Canto”.

Si conclude così l’anno con soddisfazione e partecipazione, tra applausi e consensi per le voci che riscaldano l’atmosfera.