“I bambini non dovrebbero morire mai”: con queste parole il sindaco di Bono Michele Solinas annuncia la scomparsa di Alessandro, il piccolo che è stato portato via dalla sua famiglia. Un destino crudele e i suoi compagni lo ricordano così con i palloncini e dei lumi. “Vola alto piccolo.

Da oggi il cielo ha una nuova stella”.

La piccola comunità del sassarese si stringe ai familiari, un lutto sentito da tutti per la giovanissima vita finita troppo presto.