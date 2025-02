I consigli di NEON EUROPA: le sedie per esterno per i locali food

Con l’arrivo della bella stagione, i locali food come ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie si preparano ad accogliere i clienti negli spazi esterni. La scelta dell’arredo outdoor diventa quindi fondamentale per garantire comfort, estetica e funzionalità. Tra gli elementi più importanti troviamo le sedie, che devono essere selezionate con attenzione per soddisfare le esigenze di resistenza, praticità e design.

NEON EUROPA, leader nell’arredamento e attrezzatura per locali food chiavi in mano, offre una vasta gamma di sedute perfette per ogni esigenza. Ecco alcuni consigli utili per scegliere le migliori sedie per esterno:

Materiali resistenti: Le sedie per esterno devono essere realizzate in materiali resistenti agli agenti atmosferici. Le più diffuse sono quelle in plastica di alta qualità, alluminio o acciaio trattato, perfette per garantire una lunga durata.

Impilabili e pratiche: Nei locali food lo spazio deve essere gestito in modo efficiente. Le sedie impilabili sono la soluzione ideale per ottimizzare lo stoccaggio e facilitare la gestione quotidiana del dehor.

Design e comfort: Oltre alla resistenza, è importante scegliere sedie dal design accattivante e confortevoli, in grado di valorizzare l’ambiente e offrire il massimo relax ai clienti.

NEON EUROPA è rivenditore dei migliori marchi nazionali e dispone di un ampio showroom dove è possibile visionare e provare tantissimi modelli di sedie per esterno. La nostra esperienza ci permette di offrire soluzioni su misura per ogni tipo di attività, con proposte che coniugano estetica e funzionalità.

Perché scegliere NEON EUROPA?

Affidarsi a NEON EUROPA significa risparmiare tempo e avere un unico referente per tutto ciò che riguarda l’arredamento e le attrezzature del tuo locale. Con oltre sessant’anni di esperienza, garantiamo prodotti di qualità, soluzioni personalizzate e un supporto professionale su misura.

NEON EUROPA non si occupa solo di arredamento e attrezzature per la ristorazione, ma è anche specializzata nella realizzazione di insegne luminose, cartellonistica e vetrofanie, offrendo un servizio completo per rendere il tuo locale visibile, accattivante e funzionale. Un unico partner storico, conosciuto e affidabile al quale affidare il tuo locale con la certezza di un risultato eccellente.

Nel nostro showroom troverai una vasta selezione di tavolini per bar e ristoranti, disponibili in diversi materiali, colori e stili.

