Un dolore immane ha colpito la comunità di Esporlatu e la famiglia di Alessandro Dorgali, portato via da un tumore a soli 14 anni. Un calvario durato un anno, che lo ha strappato per sempre a mamma Antonella, responsabile dell’ufficio finanziario del Comune di Esporlatu, papà Antonello che lavora in Agea, il fratello Andrea e la sorella Aurora. Cordoglio da parte delle istituzioni: “Non ci sono molte parole davanti a una simile tragedia, cioè un giovane che ci lascia prematuramente per colpa di un tumore.” -scrive il sindaco di Esporlatu Antonio Fadda. “Siamo vicini a tutta la famiglia di Alessandro”.

“I bambini non dovrebbero morire mai”, le parole del Sindaco di Bono, che ha dato la triste notizia. Un destino crudele e i suoi compagni lo ricordano così, con dei palloncini e dei lumi. “Vola alto piccolo. Da oggi il cielo ha una nuova stella”.

Domani 21 febbraio avranno luogo I suoi funerali alle ore 15 nella chiesa di San Gavino Martire ad Esporlatu.