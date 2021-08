Lutto a Cagliari, è morto a 82 anni col Covid Ettore Gasperini de Orange

Se n’è andato a 82 anni, positivo al Covid, in ospedale, Ettore Gasperini de Orange. Uno dei discendenti di quella che è tra le più antiche famiglie di Cagliari è morto a causa del virus. Collezionista d’arte, appassionato ed esperto di storia, nella sua lunga carriera ha pubblicato tanti libri, la maggior parte dedicati alla nostra Isola. Sui social sono in tanti a piangere la sua scomparsa.

Ettore Gasperini de Orange era conosciuto non solo negli ambienti culturali, ma praticamente in tutta la Sardegna. La sua scomparsa, due giorni fa, ha destato tanta tristezza. Tra i tanti che lo ricordano c’è Antonio Delitala, ingegnere e fervente sardista: “Ciao Ettore, sapere che non ci sei più , che ieri questo maledetto virus ti ha strappato a tutti noi è stata una notizia orribile e terribile. La stima, l’affetto, la vera amicizia che personalmente insieme a tante altre persone abbiamo provato per te, per tutto ciò che hai detto e fato e dato generosamente rendono impossibile credere che ci hai lasciati”.

“Il tuo grande amore per la Sardegna, per la cultura, la tua immensa generosità rimarranno indelebili in tutte le persone che ti hanno conosciuto e frequentato. Ettore mi manchi, ci mancherai fisicamente, il tuo spirito sarà sempre presente con noi. Un caro forte abbraccio ai familiari tutti”.