Un’oasi immersa nel verde, un luogo bellissimo e ammirato da tanti ma preso d’assalto anche dagli incivili che, ultimamente, hanno messo in azione non pochi atti vandalici e “barbari indegni di una società civile, e visto che i lavori non sono ancora finiti, stiamo procedendo a chiudere tutti i punti di accesso al pacchetto di Pardu Mannu, a pulire l’area e a mettere delle foto trappole” in modo tale da individuare chi deturpa il bene di tutti. Oggi si porterà in giunta l’ultimo lotto dei lavori su Pardu Mannu, “che riguardano la video sorveglianza per 70.000 euro, il chiosco in legno, 100.000 euro e il campo di beach volley circa 40000 euro. La delibera è stata visionata dall’attuale capo ufficio tecnico che doveva dare il suo parere” spiega il sindaco. “Una volta conclusi questi lavori verrà pubblicato il bando per assegnare la gestione del bene e renderlo fruibile a tutta la cittadinanza”.