L’ultimo saluto a Pierpaolo Muscas, il pescatore morto a Cagliari: “Funerale al cimitero, venite in tanti”

I figli, i parenti e i tantissimi amici di Pierpaolo Muscas sono pronti a salutarlo per l’ultima volta. Il pescatore cagliaritano di 50 anni è morto due giorni fa, travolto e ucciso da un’auto in via Riva di Ponente. Dopo che in un primo momento era emersa l’ipotesi di fare il funerale nella chiesa del suo rione, Sant’Elia, c’è stato un cambio di programma. Tanti vorranno stringersi attorno ai cari di Muscas, e allora il funerale sarà domani, sabato ventotto agosto, alle 14:30, al cimitero di San Michele. Uno dei fratelli del cinquantenne morto, Alessandro Muscas, ha contattato la nostra redazione: “Spero che verranno in tanti per salutarlo per l’ultima volta. Mio fratello era un grande lavoratore, ultimamente ci vedevamo poco e averlo perso in questo moto è un qualcosa che ti distrugge”.