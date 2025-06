L’ultimo saluto a Mariano: in corso il funerale del giovane deceduto sabato mattina a Su Siccu, per lui una immensa folla e tanti fiori bianchi. Il silenzio è rotto solo dalle lacrime che scorrono copiose sui visi dei suoi tanti amici e parenti che oggi si sono ritrovati per questo triste rito. La messa è celebrata a San Giorgio Martire dall’arcivescovo Baturi e don Manunza. Tanti i fiori che hanno accompagnato il feretro del 16enne che aveva appena terminato la terza classe dell’istituto superiore “Meucci” di Cagliari.

Tra i presenti, tantissimi coetanei di Mariano che devono fare i conti con la sorte avversa della vita che, in questo caso, ha portato via uno di loro negli anni che dovrebbero essere i più spensierati e felici.

Dopo la cerimonia il feretro verrà accompagnato nel cimitero del paese.