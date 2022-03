L’ultima pedalata di Giovannino Loddo, Monserrato piange la morte del campione di ciclismo

Lacrime a Monserrato per la scomparsa di Giovannino Loddo. Aveva settantasei anni e la sua bicicletta non l’aveva lasciata nemmeno negli ultimi mesi della sua vita. Un campione sui pedali, una carriera sportiva amatoriale iniziata negli anni Sessanta e andata avanti per tanto tempo, tra vittorie e sprint nei quali ha lanciato i suoi compagni di squadra. Un volto molto noto nella sua città natale, Monserrato. Che, oggi, è pronta a salutarlo per l’ultima volta, con il funerale in programma alle 15 nella chiesa del Santissimo Redentore. Su Facebook sono tantissime le foto delle gare di Loddo, che ha girato praticamente tutta la Sardegna. Lascia la moglie, Marina, e le due figlie Valentina e Antonella.

Tra i tanti che lo piangono c’è Gino Mameli: “Cha lasciato Giovannino Loddo, monserratino doc, ex ciclista dilettante, iniziò a correre da allievo negli anni ’60 assieme al fratello Franco, scomparso qualche anno fa: correvano nella squadra Nivea di Francesco Cocco. hanno pareggiato nella Franco Flore e nella società Cogoni di Monserrato. Giovannino era un bravo corridore e una brava persona, andava bene sia in salita che in volata. Ciao Giovannino, adesso ti potrai incontrare con tuo fratello Franco, con Giosuè Porru, grandi amici, e con altri corridori monserratini”.