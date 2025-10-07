Non sarebbe stata uccisa la 45enne piemontese Luisa Asteggiano, trovata senza vita nella sua casa di Es Pujols, a Formentera, domenica mattina.

Stando a quanto riferito dalla Guardia Civil sui primi esami effettuati sul corpo della donna, il decesso non sarebbe dovuto a morte violenta.

Inizialmente si era pensato ad un’aggressione brutale visti alcuni segni sul corpo della Asteggiano, ma gli esami starebbero dimostrando il contrario.

Fermato il compagno della donna, Ivan Sauna, con il quale c’era un rapporto burrascoso. Ma se i fatti saranno confermati, potrebbe tornare in libertà a breve. L’uomo, titolare di un’agenzia di affitto di alloggi turistici, ha affermato dal primo momento la sua estraneità ai fatti e che si sarebbe trattato di un incidente domestico. È attesa per oggi l’udienza di convalida del fermo per Sauna, dopo la quale appunto potrebbe essere scagionato.