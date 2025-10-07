Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche dell’uomo scomparso dal Santissima Trinità la sera del 5 ottobre scorso.

L’uomo si trovava in pronto soccorso a seguito di una caduta, poi la sparizione. Tantissima paura per i familiari che hanno subito fatto scattare l’allarme. Fortunamente l’uomo è stato ritrovato molte ore dopo ma a Macomer, vicino la stazione, in stato confusionale.

Le forze dell’ordine ordine, dopo averlo tranquillizzato e assicurato ai familiari, hanno iniziato le indagini per capire l’accaduto e come sia arrivato a Macomer da solo.