Giorgino, una moto si schianta contro un guard rail: una donna ferita ricoverata in codice rosso. Non si ferma la scia degli incidenti in città: una moto con a bordo un uomo e una donna si è schiantata all’altezza del Villaggio Pescatori dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i feriti sono due e sono stati accompagnanti in ospedale. La più grave è la donna che si trova al Brotzu con un forte trauma sia al torace che alla testa.