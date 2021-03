Luciano, disabile di Selargius: “Un giorno e mezzo per accedere alla graduatoria Ata”

Un giorno e mezzo per accedere alla piattaforma ATA per l’aggiornamento della graduatoria. A Radio CASTEDDU, Luciano Fera di Selargius. “Dalle 9 del mattino di ieri ho iniziato a cercare di accedere alla piattaforma, questa meravigliosa piattaforma che hanno decantato, che doveva ospitare circa 2 milioni di domande. Ho provato la mattina, il pomeriggio e la notte ma solo mezz’ora fa sono riuscito a inoltrare la domanda. Stavo per desistere, è pressoché impossibile: la piattaforma è strutturata anche in modo elementare ma per accedere è difficilissimo, l’unico messaggio che si visualizzava era “operazione non disponibile, riprovare in un secondo momento”. Io partecipo come collaboratore scolastico, bidello. Queste sono graduatorie che si rinnovano ogni anno con la speranza di svolgere qualche supplenza per guadagnare qualche soldino. La beffa, che ho scoperto quest’anno, è che noi invalidi non abbiamo più la precedenza; ho 75% di invalidità, il mio handicap fisico è l’avambraccio sinistro, non abbiamo più la precedenza sugli altri ma la preferenza”.

Risentite qui l’intervista a Luciano Fera di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/558271258392197/

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU