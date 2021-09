L’sos di una volontaria cagliaritana: “Pagina Instagram disabilitata, ho perso centinaia di appelli per adottare cani”

Aveva raggiunto migliaia di follower, tutti uniti dall’amore per i cani da adottare. Ma la pagina Instagram PillyPolli della volontaria cagliaritana Francesca Piga è stata disattivata da qualche giorno. Meglio, disabilitata: la giovane non ha potuto salvare nulla, tra foto e post, e nonostante le richieste inoltrate al colosso social, non ha ricevuto nessuna risposta rassicurante: “Avevo più di duecento post, quasi tutti dedicati alle adozioni dei cani, troppi vengono abbandonati ogni giorno in Sardegna, una vera e propria piaga sociale. Il titolare dell’account avrebbe cambiato la password, poi il profilo è stato disabilitato perchè non rispettava gli standard di Instagram”, denuncia la Piga. Che, da un momento all’altro, si è ritrovata a dover ricominciare da capo per garantire un futuro migliore a tanti quattrozampe.

“Ho creato una nuova pagina, pillypolli_franca, in attesa che mi ripristino l’altra”. Se ciò non dovesse avvenire sarebbe un grave danno: la volontaria, infatti, ha sempre spiegato di aver postato solo foto di cani con inviti all’adozione.