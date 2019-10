L’sos di Elio, forestale sardo: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada che mi ha investito a Serri”

Le sue ultime ore da lavoratore forestale aveva deciso di trascorrerle insieme ad un gruppo di amici, girando con la sua vespa per le strade della Sardegna. Elio Deidda, 63enne di Solarussa, non avrebbe mai pensato che la sua “nuova vita” da pensionato iniziasse con “tre costole rotte e una clavicola slogata”. L’incidente è avvenuto “sabato ventotto settembre al bivio tra Serri e Isili”. Sono stati gli amici a raccontare a Elio la dinamica esatta: “Un’auto, una Panda di colore verde scuro, mi ha colpito ed è fuggita. Sono caduto per terra e ho perso i sensi”. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: “Sono stato portato al pronto soccorso del Brotzu e poi, per dei controlli, al Businco”. L’esito non è dei migliori, anzi: “Mi hanno assegnato trenta giorni di cure, ho tre costole rotte e una clavicola, quella della spalla sinistra, slogata”. L’amarezza per l’incidente subito fa il paio con la rabbia: “Non era ovviamente la prima volta che facevo un giro in vespa, sono anni che nei fine settimana mi concedo qualche gita sulle strade della Sardegna”, spiega il sessantatreenne.

Il primo mese da pensionato, per il forestale, sarà all’insegna delle difficoltà: “Ho una fasciatura nel braccio e nella spalla sinistra e faccio molta fatica a fare i movimenti. I carabinieri mi hanno chiamato anche ieri, spiegandomi che non sono ancora riusciti a rintracciare la persona che mi ha investito”. Elio Deidda, quindi, lancia un appello attraverso Casteddu Online: “Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti. Mi rivolgo anche a chi mi ha ridotto in queste condizioni, se ha una coscienza si faccia vivo”. Per contattare Elio Deidda basta cliccare qui .