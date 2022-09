L’sos da Selargius: “Aiutateci a ritrovare Zen, qualcuno potrebbe averlo rubato”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER ZEN, SCOMPARSO A SELARGIUS.

Zen, shar pei di taglia media è sparito da Selargius, in via Roma il 13 notte.

Ha un collare nero in pelle con borchie di ferro, non si esclude possa essere stato rubato.

Per qualsiasi informazione contattate il 3882517425