Choc a San Sperate: “Gattini di colonia uccisi brutalmente da un gruppo di ragazzi”

Choc a San Sperate per un atto barbaro, purtroppo non l’ultimo, compiuto contro gli animali. Due gattini di una colonia sono stati massacrati: qualcuno li ha presi e, dopo avergli amputato le zampe, li ha sventrati senza pietà. La denuncia arriva da parte dell’associazione “Anima Mundi San Sperate a 4 zampe”, da anni in prima fila per la tutela degli animali. A raccontare tutto è una delle fondatrici dell’associazione, Lidia: ” Purtroppo qualche giorno fa sono venuta a conoscenza di alcuni atti vergognosi e criminali, messi in atto da dei giovani, ai danni di una piccola colonia felina nata in una delle vie del nostro paese, una colonia gestita dai residenti della zona, con amorevole cura. La nostra associazione ha ovviamente sporto denuncia alle autorità competenti, sperando che possano essere rintracciati i giovani che hanno ucciso in maniera barbara 2 poveri micini indifesi, amputando parti dei loro corpi e sventrandoli brutalmente”. Le forze dell’ordine svolgeranno tutte le indagini del caso per cercare di identificare gli autori dell’orribile gesto.

“Questi atti così cruenti nei confronti di creature indifese manifestano un grande disagio sociale, una totale mancanza di empatia, che deve preoccupare tutti noi”, prosegue l’animalista. “Speriamo vivamente che questi ragazzi possano comprendere che questo non è un modo sano di divertirsi, che possano rendersi conto del male che hanno procurato e che imparino che nella vita è bene emergere per aver costruito e non distrutto, salvato una vita e non averla uccisa. Intanto, ci consoliamo con altri mille ragazzi che dedicano il loro tempo libero alla comunità praticando il nostro amato volontariato. Voi siete il motivo per cui non ci arrendiamo, nonostante tutto questo”.