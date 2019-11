L’ottimo raccolto di due fratelli sardi in Barbagia: maxi porcino da un chilo

Quattro “teste” dal peso complessivo di 1,2 chili. È questo il “bottino” portato a casa da Tomas e Mario Oscar Corona, due fratelli disoccupati residenti nell’hinterland cagliaritano. Un fungo porcino da quasi record, quello trovato nelle campagne della Barbagia: “Siamo dei fanatici appassionati di funghi”, raccontano a Casteddu Online. Una stagione, quella della raccolta dei funghi, partita in anticipo anche grazie alla tanta pioggia caduta negli ultimi giorni in tutta l’Isola. E le campagne iniziano a “regalare” tesori cento per cento naturali, come testimonia la foto spedita dai due ragazzi alla nostra redazione.