Lotta al Covid in Sardegna, 12 mila saturimetri gratis per i pazienti in cura a casa

Saranno 12 mila i saturimetri distribuiti da ATS Sardegna a tutti i medici di medicina generale dell’Isola per il monitoraggio domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19 in terapia o isolamento domiciliare.

Il saturimetro (o pulsossimetro) è un apparecchio utile a valutare l’andamento della malattia Covid-19, in grado di misurare l’ossigenazione del sangue. I valori normali di ossigenazione (riportati come SpO2) vanno dal 97% in su; se l’ossigenazione scende al disotto del 90% è importante intervenire immediatamente perché è segno che il paziente sta andando in difficoltà respiratoria.

ATS Sardegna distribuirà i saturimetri, tramite i Distretti socio sanitari, a tutti medici del territorio di competenza, che, a loro volta, forniranno gratuitamente ai propri pazienti lo strumento di misurazione fondamentale nel monitoraggio della malattia da coronavirus.