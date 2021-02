Sardegna Lavoro, ecco tutte le offerte: assunzioni anche a Cagliari, Elmas e Pula

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 installatore e manutentore di hardware. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 2 tirocinanti impiegati amministravi. Offre un tirocinio regionale.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 5 corrieri consegnatari. Offre un contratto a tempo determinato.

ELMAS

Un’azienda di Elmas cerca 1 installatore e manutentore di impianti fotovoltaici. Offre un contratto a tempo indeterminato.

OROSEI

Un’azienda di Orosei cerca 2 muratori. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 analista di gestione e 1 specialista del controllo imprese private. Offre un contratto a tempo determinato.

VIDDALBA

Un’azienda di Viddalba cerca 1 carpentiere edile. Offre un contratto a tempo determinato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 2 operatori di computer. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 esperto di marketing. Offre un contratto a tempo determinato.

ELMAS

Un’azienda di Elmas cerca 1 programmatore informatico, 1 sistemista, 1 responsabile dei sistemi informativi e 1 responsabile di database. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 tirocinante installatore di apparecchiature informatiche. Offre un tirocinio regionale.

SANTADI

Un’azienda di Santadi cerca 1 impiegato amministrativo. Offre un contratto a tempo determinato.

SAN GIOVANNI SUERGIU

Un’azienda di San Giovanni Suergiu cerca 1 ingegnere edile. Offre un contratto di collaborazione.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 addetto spostamento merci di magazzino. Offre un contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 1 addetto al controllo di gestione. Offre un contratto a tempo determinato.

BARUMINI

Un’azienda di Barumini cerca 1 ingegnere ambientale. Offre un contratto a tempo determinato.

VILLASIMIUS

Un’azienda di Villasimius cerca 1 ingegnere ambientale. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 ingegnere ambientale. Offre un contratto a tempo determinato.

DOLIANOVA

Un’azienda di Dolianova cerca 1 responsabile acquisti e 1 meccanico. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 addetto spostamento merci. Offre un contratto a tempo determinato.

MASAINAS

Un’azienda di Masainas cerca 1 autista di autobus. Offre un contratto a tempo determinato.

ELMAS

Un’azienda di Elmas cerca 1 impiegato amministrativo. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 programmatore informatico. Offre un contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Un’azienda di Arzachena cerca 2 elettricisti. Offre un contratto a tempo determinato.

PULA

Un’azienda di Pula cerca 2 messi notificatori. Offre un contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

MUROS

Il comune di Muros assume per il cantiere 1 impiegato di concetto. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 10 febbraio. Info nel CPI di Sassari.

CARGEGHE

Il comune di Cargeghe assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 10 febbraio. Info nel CPI di Sassari.

SAN VERO MILIS

Il comune di San Vero Milis assume per il cantiere 1 conduttore di trattori agricoli. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 17 febbraio. Info nel CPI di Oristano.

OLLASTRA

Il comune di Ollastra assume per il cantiere 1 muratore e 1 conducente di trattore agricolo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 17 febbraio. Info nel CPI di Oristano.

URI

Il comune di Uri assume per il cantiere 1 muratore. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 12 febbraio. Info nel CPI di Alghero.

TRAMATZA

Il comune di Tramatza assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 17 febbraio. Info nel CPI di Oristano.

AUSTIS

Il comune di Austis assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 17 febbraio. Info nel CPI di Sorgono.

SERRAMANNA

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – sede di Serramanna – assume con selezione articolo 16, 1 saldatore e 1 conducente escavatrice meccanica. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 12 al 19 febbraio. Info nel CPI di Sanluri.

VILLA SAN PIETRO

Il comune di Villa San Pietro assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde (in possesso della patente B). Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 15 febbraio. Info nel CPI di Assemini

URZULEI

Il comune di Urzulei assume per il cantiere 4 operai con mansione di personale forestale non qualificato e 2 muratori in mattoni. Il contratto sarà per 4 mesi e mezzo. Domande fino al 16 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

LURAS

Il comune di Luras assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde, 2 addetti alla manutenzione del verde (con possesso patente B), 1 muratore in pietra e mattoni, 1 impiegato amministrativo (Addetto agli affari generali). Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 15 febbraio. Info nel CPI di Tempio Pausania.

SAN GAVINO MONREALE

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – sede di San Gavino Monreale – assume con selezione articolo 16, 2 saldatori e 2 conducenti escavatrice meccanica. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 22 al 26 febbraio. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

SEUI

Il comune di Seui assume per il cantiere 2 manovali edili e 1 muratore in pietrame. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 15 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

GADONI

Il comune di Gadoni assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 15 febbraio. Info nel CPI di Sorgono.

ELMAS

Il comune di Elmas assume per il cantiere 1 conduttore di macchinari per il movimento terra (escavatorista). Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 15 febbraio. Info nel CPI di Assemini.

SENORBI’

Il comune di Senorbì assume con selezione articolo 16, 1 giardiniere a tempo pieno e 2 giardinieri a tempo parziale. Il contratto sarà a tempo indeterminato. E’ stata sancita la proroga delle domande, dal 20 gennaio all’8 febbraio. Info nel CPI di Senorbì.

RIOLA SARDO

Il comune di Riola Sardo assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 12 febbraio. Info nel CPI di Oristano.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Isili. Info nel CPI di Isili

Cantiere comune Orani. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comunale Orgosolo. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Dolianova. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comunale Dorgali. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Bolotana. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comunale Borore. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comune Guasila. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Asuni. Info nel CPI di Ales

Cantiere comune Siurgus Donigala. Info nel CPI di Senorbì

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Selezione articolo 16 per l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune San Sperate. Info nel CPI di Assemini

Selezione articolo 16 per Comune di Sestu. Info nel CPI di Assemini

LEGGE 68

VILLAMASSARGIA. 1 esecutore amministrativo

Il comune di Villamassargia assumerà con avviamento a selezione 1 esecutore amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 15 febbraio al 1° marzo. Info nei CPI di appartenenza.

SARROCH. 1 meccanico (tecnico esperto in analisi vibrazionale e manutenzione predittiva sulle macchine rotanti)

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 meccanico (con la qualifica di tecnico esperto in analisi vibrazionale e manutenzione predittiva sulle macchine rotanti) iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 9 al 19 febbraio. Info nei CPI di appartenenza.

QUARTU SANT’ELENA. 1 addetto movimentazione merci/facchino

Un’azienda cerca per la sede di Quartu Sant’Elena 1 addetto alla movimentazione delle merci/facchino iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 febbraio. Info nei CPI di iscrizione.

I SEMINARI DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di ASSEMINI aspal.cpiassemini@regione.sardegna.it

“Mettersi in proprio”- martedì 9 febbraio, ore 15

CPI di CAGLIARI (seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

“Orientarsi al Programma Garanzia Giovani: una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35” – giovedì 11 febbraio, ore 10

“Resto al Sud: informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni” – giovedì 18 febbraio, ore 10

“Cercare lavoro in tempo di Covid (parte 2): strategie e informazioni per passare dal curriculum all’azione nell’era digitale” (riservato a chi ha frequentato la parte 1) – venerdì 19 febbraio, ore 10

CPI di ISILI aspal.cpiisili@regione.sardegna.it

“I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: istruzioni per l’uso” – giovedì 18 febbraio, ore 10

CPI di LANUSEI (aspal.cpiogliastra@regione.sardegna.it)

“Curriculum vitae e video cv: consigli utili” – mercoledì 17 febbraio ore 16:00

“Cantieri comunali online: Come partecipare” – giovedì 18 febbraio, ore 15

CPI di MACOMER aspal.cpimacomer@regione.sardegna.it

“Cercare lavoro nell’era digitale: il web e i social network nella ricerca di lavoro” – mercoledì 17 febbraio, ore 15:

CPI di NUORO (cpinuoro.seminari@regione.sardegna.it)

“Portale Anpal: Modalità di accesso e ricerca attiva” – venerdì 12 febbraio, ore 10

“Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale” – martedì 16 febbraio, ore 16

“Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva” – giovedì 18 febbraio, ore 10

CPI di SENORBÌ (aspal.cpisenorbi@regione.sardegna.it)

“Creazione d’impresa con Resto al Sud” – martedì 16 febbraio, ore 11

“Curriculum Vitae: Il mio biglietto da visita per candidarmi in maniera efficace” – mercoledì 17 febbraio, ore 11