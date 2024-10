Lorenzo, Marco e i due Michele: i sogni spezzati dei quattro ragazzi di Fonni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lorenzo, Marco e i due Michele: una vita davanti spezzata all’imbocco di una curva e finita in un istante giù nella scarpata. In quel tratto della provinciale 96 dove i quattro sono precipitati a bordo della Fiat Punto rossa non c’era guardrail. Michele Coinu, 20 anni, forse alla guida dell’auto, difficile persino stabilire questo per le condizioni in cui sono stati trovati, Marco Innocenti, proprietario dell’auto, Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo Figus di 17 avevano finito il turno di lavoro in un salumificio di Fonni ed erano in giro per svagarsi. Come sempre, insieme. Anche nella morte, avvenuta qualche ora prima del ritrovamento intorno alla mezzanotte, quando amici e parenti si sono mobilitati per cercarli, preoccupati che non fossero rientrati a cena e che nessuno li avesse più visti dal pomeriggio.