Decimomannu, due barbecue e un lavello per i picnic nel parco cittadino

Decimomannu – Il parco cittadino si trasforma in luogo da vivere a 360°: arrivano due barbecue e un lavello per cucinare e consumare i pasti all’aria aperta e in sicurezza. “Avere un parco “vivo”, fruibile a tutti tutto l’anno e che possa offrire momenti di svago e condivisione è il nostro obbiettivo” esprime il consigliere Luca Littera. Basta poco per avere tanto e questa è la dimostrazione messa in atto dall’amministrazione per rendere ancora più fruibile e collettivo il parco comunale: una distesa di alberi e prato verde, invidiata da tanti territori che non dispongono di un’area green così ampia, ricca di giochi per bambini e spazi ricreativi e che, tra qualche giorno, potrà disporre anche di una zona picnic. Spazio alle grigliate, insomma, a pancia piena si ragiona meglio, e, tra una cottura e l’altra, chiacchere e divertimento sono pressoché assicurate. “Nelle scorse settimane, attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio, sono stati posizionati presso il Parco Comunale S. Greca 2 barbecue con lavello, 7 panchine e 4 tavoli da picnic, in aggiunta a quelli già esistenti, a disposizione di tutta la collettività. Non solo: a qualche giorno dall’inaugurazione dell’Area Pic nic, sono stati installati nuovi giochi inclusivi: “Sono progettati per essere accessibili e divertenti per tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità. Invitiamo tutte le famiglie a visitare il parco e a godere dei nuovi spazi creati per favorire l’inclusione e la socializzazione” spiega la sindaca Monica Cadeddu.