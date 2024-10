Cagliari, lastricata di rifiuti la strada per il faro di Cala Mosca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Calcinacci, imballaggi, bottiglie di vetro, contenitori di olio, un bel w.c., cartone, fogliame da giardinaggio, sacchi di rifiuti vari, bottiglie di plastica, detriti da edilizia. E’ lastricata di rifiuti la strada per il faro di Cala Mosca. La denuncia arriva dal Grig, il gruppo di intervento giuridico, che giustamente si indigna per lo stato di assoluto e totale degrado in cui viene lasciato da anni ormai la strada verso uno dei luoghi simbolo di Cagliari.

“Escursionisti e turisti notano e commentano il modo in cui viene tenuto uno dei luoghi più suggestivi di Cagliari. Si ignora quando sia passata una squadra di netturbini per l’ultima volta”, sottolinea l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) che ha, quindi, inviato un’istanza per la bonifica ambientale del sito, coinvolgendo il Comune di Cagliari, l’ASL, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E. e informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Infatti, in ogni caso l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati: il sindaco competente dispone con ordinanza la bonifica ambientale a carico del trasgressore in solido con il proprietario o con chi ha la disponibilità dell’area. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.

“Sarebbe ora che venisse effettuato il ripristino ambientale dell’area e fossero svolti adeguati controlli ambientali, anche mediante sistemi di videosorveglianza. Purtroppo, la presenza di abbandoni e scarichi illeciti di rifiuti sta ormai costituendo una caratteristica cittadina”, conclude il Grig.