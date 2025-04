Proseguono da quasi una settimana senza sosta le ricerche dei due fratelli di Olbia, Lorenzo e Giuseppe Deiana, scomparsi sabato scorso durante una battuta di pesca. Oggi la famiglia, tramite il legale, lancia un nuovo appello utile al ritrovamento dei due ragazzi. Nelle ore in cui si sono perse le loro tracce, infatti, era in corso “la passeggiata botanica”. Proprio le foto scattate durante l’evento potrebbero essere preziose per ricostruire quei momenti, in particolare fra le 13 e le 18.

“È proprio la fascia oraria in cui presumibilmente i due ragazzi potevano trovarsi lì – precisa il legale Cherchi –. C’erano tante persone per esperienza in qualunque escursione a Capo Figari si scattano foto ricordo con il telefonino. In quelle immagini ci potrebbero essere dettagli e particolari utili alle ricerche dei due giovani. Per questo rivolgiamo un appello a chi era lì quel sabato in quelle ore. Cercate quelle fotografie e mettetevi in contatto con noi. Ogni traccia può essere preziosa”