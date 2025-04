Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Due ragazzini di 14 e 13 anni sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato sul lungomare di San Vito. L’edificio, un ex azienda vinicola, si trova vicino al Mahara Hotel. Un volo di circa 20 metri che è stato fatale per il 14 enne. L’amico è ricoverato in gravissime condizioni. Sembra che i due giovanissimi abbiano scavalcato le recinzioni nonostante i cartelli di divieto. Poi il dramma.