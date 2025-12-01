Nel corso della serata, l’attenzione si è spostata in mare aperto. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato un primo natante a circa 20 miglia da Sant’Antioco, con a bordo 15 uomini, poi condotti in porto. Poco dopo, nello stesso specchio d’acqua, le Fiamme gialle hanno fermato un secondo barchino con 13 persone, tra cui una donna. Le operazioni sono proseguite fino a tarda notte: la Guardia Costiera ha individuato altri 25 migranti, successivamente trasferiti al porto di Cagliari. Infine, un’ulteriore squadra dei carabinieri ha bloccato sette uomini che si stavano allontanando ancora una volta dalla zona di Porto Pino.

Tutte le persone arrivate sono state accompagnate al Centro di Accoglienza di Monastir, dove sono in corso le procedure di identificazione. Le condizioni favorevoli del mare, fanno sapere le autorità, potrebbero favorire nelle prossime ore nuovi tentativi di traversata.