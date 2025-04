È finita in tragedia una rissa davanti una pizzeria di Monreale, in provincia di Palermo. La vicenda avrebbe coinvolto due gruppi di giovani davanti al locale, poi la sparatoria. Due giovani sono morti dopo l’arrivo negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo: Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre un terzo, Andrea Miceli, 26 anni, è deceduto stamattina all’ospedale Civico per le gravi ferite riportate. Gli altri due feriti hanno 33 anni e 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata davanti alla pizzeria e poi proseguita in piazza. Non si conosce l’origine del violento diverbio, ma alla base della rissa ci sarebbero comunque futili motivi. Al momento della sparatoria c’era moltissima gente per via della festa del Santissimo Crocifisso e si contano almeno un centinaio di testimoni. I carabinieri si stanno occupando delle indagini e hanno già acquisito le immagini di video sorveglianza della zona.