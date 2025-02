Venerdì 28 febbraio 2025, con inizio alle ore 9:00, l’Università degli Studi di Cagliari ospiterà l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Vittorio Occorsio, in collaborazione con The European Law Student’s Association Cagliari (ELSA) nell’ambito del progetto “La giustizia adotta la scuola-Focus Sardegna 2025”.

Una giornata di riflessione sul tema “L’Italia degli anni di piombo. Memoria, Diritto e Prospettive” che si articolerà in due sessioni, mattutina e pomeridiana, e che riunirà in Aula A (Viale Sant’Ignazio, 76), oltre 370 tra studenti universitari e studenti di istituti di istruzione di primo e secondo grado della Provincia di Cagliari.

Attraverso le testimonianze dirette e l’analisi degli anni Settanta e Ottanta, sia sotto il profilo storico sia sotto quello giuridico, l’iniziativa intende promuovere e trasmettere la memoria di tutti i magistrati e delle altre vittime del dovere, custodendola, approfondendola e tramandandola alle nuove generazioni e rimarcando l’importanza di quelle drammatiche esperienze, della loro origine storica e culturale, per comprendere le evoluzioni e gli effetti sulle società democratiche.

Al centro dei lavori – nel corso dei quali interverranno magistrati e docenti universitari – le testimonianze di Susanna Occorsio, figlia del magistrato Vittorio Occorsio, ucciso nel 1976 a Roma da esponenti di un gruppo di matrice neofascista; e di Marco Alessandrini, figlio del magistrato Emilio Alessandrini, ucciso nel 1979 a Milano da un commando terroristico di estrema sinistra.

Tra i relatori Guido Pani (Procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Cagliari), Danilo Tronci (Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cagliari), Pietro Ciarlo (Professore Emerito di Diritto costituzionale), Leonardo Filippi (Ordinario di Diritto processuale penale), Giovanni Cocco (Ordinario di Diritto penale), Jasmine Petti (General manager Fondazione Vittorio Occorsio), Gianmario Demuro (Ordinario di Diritto Costituzionale UniCa), Alessandro Pes (Associato di Storia contemporanea), Elena Piras (Vice presidente Seminari e Conferenze ELSA Cagliari), Giovanni Manca (Associato di Diritto penale UniCa), Maria Francesca Cortesi (Associata di Diritto processuale penale Uni Ca), Gianluca Scroccu (Associato di Storia contemporanea UniCa), e Marco Pilloni (Presidente ELSA Cagliari)

Il programma

Sessione mattutina – 9:00-11:00

Gianmario Demuro Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Cagliari

Alessandro Pes Professore Associato di Storia Contemporanea

Modera

Elena Piras Vice Presidente Seminari e Conferenze ELSA Cagliari

11.00 – 13:00. Giovanni Manca Professore Associato di Diritto Penale Università di Cagliari

Maria Francesca Cortesi Professore Associato di Diritto Processuale Penale Università di Cagliari

Gianluca Scroccu Professore Associato di Storia Contemporanea Università di Cagliari

Modera Marco Pilloni Presidente ELSA Cagliari

Sessione pomeridiana – 14:00 – 16:00

Susanna Occorsio figlia del magistrato Vittorio Occorsio, ucciso nel 1976 a Roma da esponenti di gruppo di matrice neofascista;

Marco Alessandrini figlio del magistrato Emilio Alessandrini, ucciso nel 1979 a Milano da un commando terroristico di estrema sinistra;

Jasmin Petti, General manager Fondazione Vittorio Occorsio

L’evoluzione normativa e delle indagini in materia di terrorismo – 16.00-17.30

Guido Pani Procuratore Aggiunto della Repubblica Tribunale di Cagliari

Danilo Tronci Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Cagliari

Leonardo Filippi Ordinario di Diritto Processuale Penale

Giovanni Cocco Ordinario di Diritto Penale

Conclusioni Pietro Ciarlo, Emerito di Diritto Costituzionale