RADIO ZAMPETTA SARDA, UN AIUTO PER I GATTI DI IGNAZIA CASULA, SCOMPARSA DA DIVERSI MESI.

A otto mesi dalla dipartita di Ignazia Casula, volontaria discreta e umile che ha sempre aiutato i gatti di nessuno, la famiglia lancia un appello di solidarietà per continuare l’ opera di volontariato.

“Tutto inizia nel 2016 quando siamo entrate nel mondo del volontariato, un mondo sconosciuto per noi , ma piano piano abbiamo iniziato con le sterilizzazioni, creando le cucce per la notte.

Un giorno abbiamo capito che non bastava più quello che facevamo per i troppi abbandoni, troppe anime in difficoltà, con tanti sacrifici abbiamo deciso di creare un rifugio per chi non aveva nulla. Centinaia di gatti sono entrati al rifugio e nelle nostre case, molti hanno trovato una famiglia e altri sono rimasti lì, amati e curati come se fossero in una casa.

Non c’è stato un giorno in tutti questi anni che si sia saltato per le pulizie o per un pasto, nonostante le tante difficoltà. Da giugno 2024 tutto è cambiato, il pilastro portante del rifugio e delle nostre vite è venuta a mancare, lasciando tutti nella disperazione. La maggior parte delle volontarie ha conosciuto Ignazia Casula, nostra madre che con tanto amore e dedizione si è sempre adoperata per aiutare i gattini in difficoltà. Insieme a papà, abbiamo preso in mano la gestione dell’ operato di nostra madre e nonostante il vuoto lasciato, il dolore e le difficoltà, il rifugio e le colonie non sono mai state lasciate.

Noi siamo sempre al fianco di papà e degli animali, vorremmo sempre garantire il cibo per poter sfamare gli oltre 50 gatti che con amore insieme alla mamma curavano e sfamavano ogni giorno, per questo siamo qui a chiedere a tutti anche un piccolo aiuto di cibo o quello che preferite.

Nonostante tutto, continuiamo a fare le raccolte cibo per poter garantire tutto agli animali che non sono nostri, ma sono stati salvati da un triste e sofferto destino.

È tutto ben accetto, ma loro adorano Felix ghiottonerie che potete trovare su Amazon, Arcaplanet online o Zooplus ma anche nei negozi per animali vi verrà fornito l’ indirizzo di casa in privato .

Abbiamo anche creato una lista dei desideri AMAZON, con un semplice click al seguente link, potete fare felici molti micini:

Per qualsiasi informazione potete contattarci al +39 333 616 3930 con un primo messaggio whatsapp.

Ringraziamo tutte le persone che ci sosterranno nel portare avanti il progetto della nostra cara mamma Ignazia.

Papà e le figlie Debora, Natascia, Consuelo, Daniela e Martina.