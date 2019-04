L’infortunistica Tossani arriva a Cagliari: in via Dante una sede per la tutela dei diritti dei cittadini

Una grande novità in arrivo per i cagliaritani.

Hai subito un sinistro stradale, un infortunio, un danno marittimo, un caso di malasanità?

Dal 13 aprile 2019 in via Dante apre la nuova sede di Infortunistica Tossani, gia presente da oltre due decenni a Olbia.

Un punto di riferimento strategico e importante per raggiungere persone che hanno bisogno di assistenza e consulenza riguardo la gestione delle pratiche risarcitorie dopo avere subito un danno da responsabilità civile. “Dal 1952 la nostra Infortunistica si occupa di aiutare chiunque si trovi nelle condizioni di aver subito un danno – afferma la Presidente Francesca Marchesini Tossani – questo quando si devono affrontare episodi spiacevoli, come incidenti o casi di malasanità ci si trova di fronte ad ingiustizie. Noi invece incentriamo la nostra mission aziendale sulla completa tutela dell’individuo, ponendo i diritti dell’essere umano alla base di tutto ed ottenere il giusto ed equo risarcimento.

Questo tipo di metodo, eseguito su misura al servizio della persona, ripropone gli scopi principali del Professor Michele Tossani, capostipite dell’azienda, quando fondò l’Infortunistica. Una storia su tutte, infatti, cambiò improvvisamente la sua vita. Nel 1949, in seguito ad un infortunio alla mano sinistra perse l’uso del dito mignolo. Si trovò dunque a sperimentare su se stesso il comportamento dominante e ingiusto delle società assicurative: in quell’istante Michele Tossani decise di dedicare la sua vita, e la propria attività professionale, alla tutela dei diritti delle persone. Nel 1952 vide la luce l’Infortunistica Tossani, con lo scopo principale di fissare e mettere in opera in maniera risolutiva tutti gli interventi per risolvere in modo positivo e vincente i problemi degli infortunati.

Molte sono le figure che nel corso dei decenni hanno cercato di emularlo, ma l’Infortunistica Tossani, ancora oggi, è la prima e la più grande organizzazione in Italia e in Europa nel suo settore. Su Wikipedia, digitando il suo nome, si legge che: “Michele Tossani è noto come iniziatore della disciplina dell’infortunistica in Italia. Come iniziatore della disciplina, trasforma l’infortunistica in materia universitaria: l’infortunologia”. E ancora oggi la moglie, Signora Francesca Marchesini Tossani, presidente dell’azienda, con la sua quotidiana partecipazione e col suo indispensabile intervento nel dirigere l’azienda, assieme al suo prestigioso staff di professionisti, scelti fra i migliori del settore (avvocati, medici legali, medici specialisti, periti cinematici, strutture sanitarie private convenzionate, agenzie mortuarie, carrozzerie, etc.), mantiene vivo il ricordo del Professore e di questa grande opera compiuta da Tossani, col suo impegno professionale e soprattutto umano.

Attualmente l’Infortunistica Tossani può vantare 20 agenzie in tutta Italia, controllate dalla sede centrale. Con entusiasmo ecco la nuova iniziativa: “Dal 13 aprile, grazie a questa nuova apertura nella nostra Cagliari, siamo fiduciosi di poter aiutare ancora più persone. La missione etica di Michele Tossani continua ad essere la spinta che ci muove ogni giorno nel nostro lavoro: chi è stato vittima di ingiustizie in ambito risarcitorio, troverà nel team di Infortunistica Tossani una squadra di professionisti qualificati che lo guiderà lungo tutto il percorso, col fine di ottenere il massimo risarcimento possibile. Al nostro assistito verrà fornito sostegno e consulenza continuativa e ci occuperemo noi di anticipare eventuali spese legali e mediche. In caso non si riesca ad ottenere il risarcimento, la nostra policy aziendale ci porta a non richiedere compenso alcuno al cliente”.

Infortunistica Tossani assiste a 360 gradi i propri clienti in merito a: • sinistri stradali; sinistri stradali gravi e mortali • infortuni sul lavoro • episodi di malasanità • danni alla persona e danni marittimi.

Chiamateci per una prima consulenza gratuita. I contatti della sede di Cagliari sono i seguenti: consulenti: Pietro Campus e Luigi Cappai Telefono: 070-454063 Potete trovarci anche a Olbia in Via Poletti, 8. Telefono: 0789 598095