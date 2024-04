L’indimenticabile “Pizza 74” di Cagliari e la sua titolare fanno boom sul web: “Una meraviglia le sue pizzette…”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Margherita o capperi e acciughe, stesso prezzo: due euro, almeno questa era la tariffa del 2016, ultimo anno in cui Bastiana Laconi, insieme ai suoi parenti, ha sfornato le pizzette al taglio diventate un “must” a Cagliari, in via Dante, da “Pizza 74”. E bastano un paio di foto nel vastissimo gruppo Facebook di “Cagliari fotografica – Tra passato e presente” per creare una lunghissima catena di condivisioni e di commenti, tutti sul filo dei ricordi. Oggi, al suo posto c’è un’altra attività commerciale e il gusto e sapore delle pizzette che sfornava sono rimasti, appunto, solo un ricordo. Tappa obbligatoria nei sabati pomeriggio di intere generazioni, dopo le diciannove si potevano vedere tanti padri di famiglia andarsene con un grosso pacco pieno di pizzette da portare in famiglia per un sabato sera tra tv, birra, bibite e margherite e capperi e acciughe. Inverno o estate poco o niente cambiava: “Appuntamento da Pizza 74”. Niente tavolini esterni, gli spritz dei giovani erano le pizzette e le birre Ichnusa stappate anche con l’accendino davanti al bancone di signora Bastiana.

Altri tempi, che purtroppo non torneranno più. L’accoppiata prosecco e patatine fritte oggi è il nuovo must, ma c’è da giurarci che, tra mezzo secolo, una foto della titolare di “Pizza 74” collezionerà molti ma molti più commenti e like di una qualunque combo bicchiere con bollicine più stuzzichini.