Sbanda col Suv e si schianta contro 3 auto in sosta, un 50enne finisce all’ospedale a Olbia

Grave incidente a Olbia. Un cinquantenne al volante di un Suv, nella centralissima e trafficatissima via Fausto Noce, ha perso il controllo del volante per cause ancora da chiarire e si è schiantato contro tre auto, fortunatamente senza nessuna persona a bordo perchè erano parcheggiate. Il guidatore è stato estratto dalle lamiere del suo fuoristrada dai vigili del fuoco e subito affidato alle cure del 118: è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti, ma fortunatamente era cosciente e le sue condizioni non sono gravi. Disagi per il traffico e danni ingenti alle vetture, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Stradale per compiere i classici rilievi previsti dalla legge.