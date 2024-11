L’impianto sportivo di Pula cambia volto: in arrivo oltre un milione di euro per la riqualificazione. Ottenuto un importante finanziamento da parte della Regione Sardegna per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Porrino che, al termine dei lavori, si trasformerà in un vero e proprio polo sportivo. Un progetto studiato nei minimi dettagli e pensato per coinvolgere appassionati di più discipline, che prevede un investimento complessivo di 1.100,000 euro, di cui 1.000.000 euro provenienti dalla RAS e 100.000 euro mila a carico del bilancio comunale. Dopo anni di attesa anche la società di atletica leggera potrà tornare in pista e disporre di una struttura sportiva all’avanguardia dove poter svolgere gli allenamenti e disputare le gare: è infatti previsto l’adeguamento dell’attuale impianto e l’installazione di nuove attrezzature fisse e mobili. Grande attenzione sarà data anche agli appassionati di tennis con la realizzazione di due campi da gioco scoperti e uno coperto el’installazione di un impianto di illuminazione LED di nuova generazione che consentirà di estendere l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e notturne. In programma anche la creazione di un nuovissimo impianto per la pratica di due ulteriori discipline: il Beach Volley e il Beach Tennis. Con questo intervento l’Assessorato ai Lavori Pubblici e tutta l’Amministrazione Comunale confermano il proprio impegno nel potenziare le strutture sportive cittadine e trasformano in realtà una promessa elettorale, quella di offrire ai giovani e alle società sportive nuovi spazi all’avanguardia per la pratica sportiva. Il Sindaco di Pula, Walter Cabasino ha sottolineato l’importanza di questo intervento per la comunità – “Questi lavori di riqualificazione ci consentiranno di offrire agli atleti e alle società sportive del territorio un impianto sportivo moderno e funzionale, in grado di ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale”.

“Vogliamo che l’impianto sportivo di via Porrino diventi sempre più un luogo di socializzazione e di aggregazione – spiega la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici, Elisabetta Loi – con questo intervento vogliamo valorizzare gli impianti sportivi esistenti e offrire spazi adeguati alla pratica sportiva”