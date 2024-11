Carbonia, un maremmano azzanna al collo in strada un piccolo cagnolino: paura tra i residenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia – Maremmano azzanna al collo, in strada, un piccolo cagnolino, paura tra i residenti: “E se avesse aggredito una persona?”. Il fatto è accaduto ieri sera, provvidenziale l’intervento di un passante che è riuscito a mettere in fuga il cane morsicatore. Non è la prima volta che in città si verificano simili casi anche ai danni dei residenti che, in varie occasioni, sono stati coinvolti in episodi in cui cani liberi di vagabondare si sono mostrati aggressivi. In compagnia dei propri animali da affezione, i cani liberi hanno aggredito, provocando anche ferite. Ieri è stato un cane di piccola taglia a riportare le peggiori conseguenze: recuperato dai vigili urbani in via San Narciso a Serbariu, èstato preso in carico dai veterinari.

Si rinnova la preoccupazione tra i cittadini, i quali hanno espresso la pericolosità derivante da cani lasciati incustoditi o randagi.