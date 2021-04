L’ex assessore Erriu: “Al pranzo di Sardara c’ero anche io, chiedo scusa a tutti”

“A quel pranzo c’ero anche io. Chiedo scusa”. Cristiano Erriu, direttore del centro servizi per le imprese della Camera di Commercio ed ex assessore regionale della giunta Pigliaru, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano la Nuova Sardegna, ammette la propria partecipazione al banchetto di Sardara con dirigenti regionali e manager al banchetto di Sardara in zona arancione.

Spiega di essere stato invitato “da un amico”, ma non fa nomi né, nemmeno degli altri commensali, ha negato però la partecipazione di assessori della giunta Solinas, ma confessato l’assembramento con 40 persone. Erriu, che non è stato multato e quindi non figura nell’elenco delle persone sanzionate pubblicato da L’Unione Sarda, ha chiesto scusa.