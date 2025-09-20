Settimane di paure e angoscia per i suoi cari dopo aver appreso dai medici che il 50enne era in serio pericolo di vita dopo le complicazioni causate dalla tracheostomia alla quale era stato sottoposto a Cagliari. Da Sassari, oltre una settimana fa, era stato trasferito a Padova dopo una non semplice peripezia, e giovedì, finalmente l’intervento chirurgico.

( Selargius, Massimo Conti è a Padova: raggiunto il nosocomio oltre mare per l’intervento salvavita – Casteddu On line https://share.google/xDqExDwz9Cx8Ocost ) Gli sono stati ricostruiti trachea ed esofago utilizzando un nervo del collo: un intervento molto delicato quanto necessario per salvare la vita a Massimo. In tutto questo percorso, sempre affianco a lui, c’è la sua amata sorella Francesca che mai lo ha lasciato da solo e si è battuta come un leone per assicurargli le cure necessarie per salvargli la vita.

Conti si trova ancora a Padova, la ripresa sarà lunga ma il primo, fondamentale, passo è stato fatto: ora, pian piano, proseguirà il percorso sanitario con l’auspicio che presto possa essere trasferito nuovamente in Sardegna e iniziare la fase della riabilitazione.