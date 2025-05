La Scuola Salesiana Don Bosco trionfa al Trofeo Scacchi Scuola 2025. Montesilvano – Le campionesse regionali della Scuola Salesiana Don Bosco di Cagliari hanno scritto una pagina memorabile nel panorama degli scacchi studenteschi italiani, conquistando il titolo nazionale nella categoria “secondaria di primo grado femminile” al Trofeo Scacchi Scuola (TSS) 2025. Dall’11 al 14 maggio, la cittadina abruzzese ha ospitato oltre 1.800 studenti e 357 squadre provenienti da tutto il Paese, suddivisi in otto categorie, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. Tra queste, le sei giovanissime sarde – Aurora Abel, Elisa Aprile, Dafne Onnis, Emma Balloi, Elisa Tidu e Ludovica Doro – hanno dominato la loro categoria, vincendo tutti e sette i turni di gara. Un percorso impeccabile che le ha condotte sul gradino più alto del podio, lasciando il segno in una competizione tanto impegnativa quanto prestigiosa. Particolarmente emozionante l’ultima sfida, un derby tutto cagliaritano contro la scuola Alfieri, che ha chiuso al terzo posto. Due bandiere dei quattro mori hanno così sventolato orgogliose sul podio, simbolo di una regione che si è distinta anche nella classifica generale, posizionandosi al terzo posto tra le migliori d’Italia. A ritirare la coppa per la Sardegna, la delegata e arbitro nazionale Antonella Lay. Grande la soddisfazione del maestro e capitano Isacco Ibba, punto di riferimento del movimento scacchistico isolano e promotore dell’attività del circolo Asd Mosca, da cui provengono molte delle giovani vincitrici. Accolte calorosamente al loro rientro in aeroporto, le ragazze hanno ringraziato con emozione il maestro Ibba, i genitori, la scuola Salesiana, il preside, gli insegnanti, nonché il presidente del Comitato Regionale Scacchi Danilo Mallò e la delegata Lay, entrambi presenti per celebrare l’impresa. Un successo straordinario che riempie d’orgoglio la Sardegna e testimonia la crescita del movimento scacchistico tra i giovani dell’isola.