Luisetta Mercalli, nata a Carloforte il 15 febbraio 1915, ha compiuto 111 anni. È la donna più longeva della Sardegna e la 6^ in Italia. Il compleanno è stato celebrato in una residenza sanitaria assistita di Su Planu, dove vive dal 2015, insieme alle figlie Myriam e Angela Quaquero, alle nipoti e allo staff della struttura.

Alla festa di questa mattina di martedì 17 febbraio 2026, ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, che ha portato un mazzo di fiori e una pergamena a nome del sindaco Massimo Zedda e dell’Amministrazione.

“Siamo qui per un traguardo raro, che appartiene a tutta la comunità”, ha detto Benucci. “Luisetta rappresenta una memoria preziosa e siamo felici di festeggiarla”.

Insegnante di musica, appassionata di canto e teatro, Luisetta è rimasta autonoma sino ai cento anni, continuando a seguire le stagioni teatrali cagliaritane. Nel 1951, anno del suo trasferimento nel capoluogo isolano, ha sposato Luigi Quaquero, ufficiale di artiglieria conosciuto durante una rappresentazione al Teatro Massimo.

Nel corso della sua vita Luisetta ha attraversato due guerre mondiali e ricorda il padre partito per il fronte nel 1915. Durante i bombardamenti del 1943 tornava a Carloforte dal luogo di sfollamento per aiutare i feriti. A 111 anni, Luisetta è considerata un punto di riferimento affettuoso e discreto per chi la conosce e la assiste ogni giorno.