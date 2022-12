Salasso aerei da Elmas, anche 663 euro per andata e ritorno da Roma: per le feste ne servono quasi 300

No, non è uno scherzo, la tecnologia aiuta a farsi venire un infarto. Ecco i prezzi, aggiornati al 13 dicembre 2022, per volare con Volotea da Cagliari a Roma e viceversa: per un’andata e ritorno ne servono anche 663, la simulazione fatta dalla nostra redazione è identica a quella realizzata dal consigliere regionale dei Progressisti Eugenio Lai: “663 euro per un Cagliari / Roma / Cagliari. Prezzi assurdi, biglietti praticamente introvabili e la continuità territoriale che nel corso di questi 4 anni targati Solinas è stata praticamente cancellata. Un vero disastro a danno dei sardi”. Non va meglio, però, per chi deve tornare nell’Isola passando dallo scalo romano: il diciannove dicembre si devono spendere 103 euro, il giorno dopo 277, dal 21 al 23 ne servono ben 338 e 277 alla Vigilia, per gli arrivi last minute dai propri parenti e amici. Una beffa, senza appello, che arriva proprio mentre la compagnia “ex” low cost annuncia di aver messo a disposizione più rotte. Già, ma a che prezzo? Ah già, c’è sempre l’opzione di rincasare il 25 dicembre, giorno di Natale: solo 45 euro per trascorrere poco più di un’ora in volo dopo una probabile svegliataccia all’alba, visto che il decollo è previsto alle 8:55.

Il problema, quindi, non sono gli aerei in più, ma i prezzi alle stelle. Continuità territoriale? Bel miraggio. I meno attaccati alle tradizioni potrebbero però consolarsi, organizzando magari videochiamate di gruppo con i genitori, i nonni, gli zii, i cugini e i nipoti che vivono stabilmente in Sardegna. L’alternativa è un salasso bello e buono.